Парламенттин экс-депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалды. Маалыматты “Азаттыкка” экс-депутаттын агасы ырастап, бирок кылмыш ишинин чоо-жайы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ички иштер министрлиги (ИИМ) комментарий бере элек.
Бишкектин Биринчи май райондук соту Дүйшөн Төрөкуловдун бөгөт чарасы 19-июнда каралып, 30-июнга чейин камакка алуу чечими чыкканын кабарлады. Аны камакка алуу өтүнүчүн сотко ИИМдин тергөөчүсү берген жана экс-депутатка Кылмыш-жаза кодексинин “Уюшкан топту түзүү же ага катышуу” беренеси менен кине тагылган.
Дүйшөн Төрөкулов 2017-жылы Жогорку Кеңештин VI чакырылышына “Бир Бол” саясий партиясынан депутат болгон. Аны 2021-жылы январь айында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен айып коюп кармаган. Ошол эле жылдын март айында үй камагына чыккан. Ал иши эмне болуп бүткөнү белгисиз.
Эрежесиз мушташтарга катышып жүргөн Дүйшөн Төрөкулов коомчулукта “Душка” деген каймана ат менен таанымал.
Ал 2021-жылы 11-мартта “Азаттыктын” суроосуна жооп берип жатып коюлган айыпка макул эмес экенин айткан. (BTo/DSh)
Шерине