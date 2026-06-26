Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:11
Жаңылыктар

Орусия жана Украина 160 кишиден туткун алмашты

Орусиянын туткунунан бошотулган украиналык аскер. 2026-жылдын 26-июну.
Орусиянын туткунунан бошотулган украиналык аскер. 2026-жылдын 26-июну.

Орусия жана Украина ар бири 160тан согуш туткунун алмашты. Орусиянын Коргоо министрлиги маалымдагандай, орусиялык туткундар Беларуска жөнөтүлдү. Андан кийин алар мекенине алынып барып, дарыланат жана реабилитациядан өтмөкчү.

Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги айырбаштоонун алкагында орустардын туткунунан 160 жоокер бошотулганын бышыктады.

Анын айтымында, алардын бардыгы 2022-жылдан бери Орусияда кармалып келген. Арасында Мариуполдун жана «Азовсталдын» коргоочулары, Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье, Киев, Чернигов жана Сумы багытында согушкандар бар.

Бүгүнкү жараян Бириккен Араб Эмирликтеринин арачылыгы менен ишке ашты.

Жыл башынан бери тараптар алты жолу согуш туткундарын айырбаштады.

Такталган маалыматтар боюнча Украина 1400 кишини кайтарып алды, алардын жетөө карапайым украиналыктар.


Шерине

XS
SM
MD
LG