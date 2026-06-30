Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:24
Жаңылыктар

Башкы прокурордун милдетин Малик Бектурганов аткарат

Бектурганов Малик
Бектурганов Малик

30-июнда президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Кыргызстандын баш прокурорунун милдетин убактылуу аткаруу Бектурганов Малик Маамыталиевичке жүктөлдү. Бул тууралуу маалымат “Ынтымак Ордонун” сайтына жарыяланды.

51 жаштагы юстициянын генерал-майору баш прокурордун биринчи орун басарлыгына быйыл 14-февралда дайындалган.

Бектурганов 1974-жылы Фрунзе шаарында туулган, Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн.

Баш калаанын райондук, шаардык прокуратураларында, Башкы прокуратурада эмгектенген.

2018–2021-жылдары Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары, 2021–2022-жылдары Жалал-Абад (азыркы Манас) шаарынын прокурору, 2022–2024-жылдары Ош шаарынын прокурору, 2024-жылдан бери башкы прокурордун орун басары болуп иштеген.

Ушул эле күнү баш прокурор Максат Асаналиев кызматынан бошотулуп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды.


Шерине

XS
SM
MD
LG