Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 19:15
Дүйнө

Орусияга дрон чабуулу: Аэропорттордун иши убактылуу токтоду

Орусияга дрон чабуулу: Аэропорттордун иши убактылуу токтоду
Embed
Орусияга дрон чабуулу: Аэропорттордун иши убактылуу токтоду

No media source currently available

0:00 0:02:21 0:00
Түз линк

Москва, Подмосковьенин бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн, сыныктар кулаган жерлерде чукул кырдаалдар кызматкерлери иштеп жатканын билдиришти. Егорьевскиде дрон жер тамга тийип, алты айлык бала чарчап калды. Орусиядагы ири космостук байланыш станциясына сокку урулду.

Москва, Подмосковьенин бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн, сыныктар кулаган жерлерде чукул кырдаалдар кызматкерлери иштеп жатканын билдиришти. Егорьевскиде дрон жер тамга тийип, алты айлык бала чарчап калды. Орусиядагы ири космостук байланыш станциясына сокку урулду. Домодедово жана Жуковский аэропортторунун иши бир нече убакытка чектелди. Ал арада орус армиясы бир күн мурда Украинанын Днепр шаарына урган соккусунан каза болгондор жети кишиге жетти. Облус губернаторунын маалыматына караганда, жаракат алган 16 кишиге ооруканада жардам көрсөтүлүүдө, дагы жети кишинин абалы оор.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG