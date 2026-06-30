Москва, Подмосковьенин бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн, сыныктар кулаган жерлерде чукул кырдаалдар кызматкерлери иштеп жатканын билдиришти. Егорьевскиде дрон жер тамга тийип, алты айлык бала чарчап калды. Орусиядагы ири космостук байланыш станциясына сокку урулду. Домодедово жана Жуковский аэропортторунун иши бир нече убакытка чектелди. Ал арада орус армиясы бир күн мурда Украинанын Днепр шаарына урган соккусунан каза болгондор жети кишиге жетти. Облус губернаторунын маалыматына караганда, жаракат алган 16 кишиге ооруканада жардам көрсөтүлүүдө, дагы жети кишинин абалы оор.
Орусияга дрон чабуулу: Аэропорттордун иши убактылуу токтоду
Москва, Подмосковьенин бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн, сыныктар кулаган жерлерде чукул кырдаалдар кызматкерлери иштеп жатканын билдиришти. Егорьевскиде дрон жер тамга тийип, алты айлык бала чарчап калды. Орусиядагы ири космостук байланыш станциясына сокку урулду.
Шерине