The New York Times басылмасынын 1-июлда жарыяланган изилдөөсүнө ылайык, Орусия менен Украинанын согуштагы жоготуулары каза болгондор менен жарадарларды кошкондо 2 миллиондон ашты.
Изилдөө америкалык Center for Strategic and International Studies (CSIS) аналитикалык борборунун маалыматтарына негизделген.
Ага ылайык, Орусиянын жоготуулары болжол менен 1,4 миллион болсо, Украинаныкы 525 миңден 625 миңге чейин.
Изилдөөнүн авторлору жоготууларга карабастан, Орусиянын фронттогу кыймылы жайлап жатканын белгилешет. Бул маалда украин тараптын учкучсуз аппараттары Орусиянын аймагына чейин жетүүдө.
NYT басылмасынын маалыматында, 2026-жылдын башынан бери Орусия ай сайын 30–34 миң аскер кызматкеринен айрылууда. Бул көрсөткүч келишимдик негизде аскерлерди тартуу көрсөткүчүнөн жогору болууда.
Басылма 2024-жылдан бери биринчи жолу орус армиясы мурда басып алган жерлерге караганда көбүрөөк аймакты жоготконун жазган.
Москва дагы, Киев дагы өздөрүнүн согуштагы жоготуулары тууралуу расмий маалыматты жарыялашпайт жана негизинен каршы тараптын жоготууларына басым жасап келишет.
Орусиянын Коргоо министрлиги согушта каза болгон аскерлердин саны тууралуу акыркы маалыматты 2022-жылдын 21-сентябрында жарым-жартылай мобилизация жарыяланган күнү билдирген.
Шерине