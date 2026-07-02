Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
2-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 10:20
Жаңылыктар

Ысык-Көлдө сел эс алуу жайлары менен турак үйлөрдү каптады

Селдин кесепети. Иллюстрациялык сүрөт.
Селдин кесепети. Иллюстрациялык сүрөт.

1-июлдун кечинде Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарындагы “Арча Макс” конок үйүнүн короосун суу каптап, “Лукаморье” эс алуу жайынын имаратына сел суусу кирген.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) Ысык-Көл облусу боюнча,
куткаруучулар “Лукаморье” пансионатынан 24 адамды эвакуация кылып, жакын жайгашкан конок үйлөрүнө жайгаштырган.

Ал эми Тору-Айгыр айылында 2-июлга караган түнү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен суунун деңгээли көтөрүлүп, айылдагы бир көчөнү суу каптап, алты турак жайдын короосуна суу кирген.

Селдин кесепеттерин жоюу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, Бетон завод ишканасынан жана “Чайна роуд” компаниясынан алты техника тартылды.

Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда ушул жылы 283 сел кырсыгы катталды. (BTo)

Дагы караңыз

Gallup: Орусиялыктардын 60% экономикалык абал начарлады деп эсептейт

Бишкекте АКШнын көз карандысыздыгынын 250 жылдыгына арналган иш-чара өттү

Биринчи кварталда чет өлкөлөрдөн 386,7 млн доллар түз инвестиция тартылды

Амангелдиев Орусиянын энергетика министри менен күйүүчү май маселесин талкуулады

Кыргызстан күйүүчү май сатып алуу боюнча алты өлкө менен сүйлөшүп жатат

Казакстан: Бир палаталуу парламентке шайлоо 23-августка белгиленди

Шерине

XS
SM
MD
LG