Орусия Украинага сокку урду, бир нече киши каза тапты

5-июлга караган түнү Орусиянын армиясы Украинага ар кандай түрдөгү төрт ракета, 125 дрон менен чабуул койду.
Украинанын Аба күчтөрү дрон үч жерге тийгенин, калдыктары сегиз жерге кулаганын билдирди.
Харьков облусунда дрон соккусунан эки киши каза таап, төртөө жараат алды.
Облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Синегубов билдиргендей, супермаркет, мебел дүкөнү жана автоунааларга зыян келтирилди.
Запорожье облусунда бир киши набыт болуп, 16сы жараат алды. Запорожье шаарында беш кабаттуу турак жайдын бир бөлүгү талкаланып, 42 үй зыян тартты.
Днепропетров облусунун Павлоград шаарында эки киши жаракат алып, турак жайлар, автоунаа жана ишканаларга зыян келтирилди.
Сумыда орус армиясынын май куюучу жайга соккусунда үч киши жабыркады. Херсон облусунда он киши жараат алды, анын төртөө полиция кызматкери.
Орусиянын Коргоо министрлиги Украинанын аскердик инфраструктурасын гана бутага алганын билдирип келет. Бирок Украинанын инфраструктура, социалдык объектилерине сокку урулуп жатат.
Шерине