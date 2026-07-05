Трамп Украина жана Орусиянын президенттери менен сүйлөштү

АКШнын президенти Дональд Трамп 4-июлда - Америка эгемендигинин 250 жылдыгын белгилеген күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү.
Сүйлөшүүдөн кийин Зеленский Трампка Украинаны колдогону үчүн ыраазылык билдирди.
"Биз Америка көз карандысыздыкты коргоодо бизди колдоп жатканын абдан баалайбыз", – деп жазды ал өзүнүн Телеграм каналында.
Зеленскийдин айтымында, тараптар согушту токтотуу маселесин талкуулады.
"Бул согушту токтотуунун реалдуу болочогу бар, мында Американын чечкиндүүлүгү чечүүчү мааниге ээ болот", – деген украин президенти тараптар НАТОнун Анкарадагы саммитинде талкууну улантууну макулдашканын кошумчалады.
Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков болсо телефондон сүйлөшүүдө Путин "тарыхтын жалпы барагына, анын ичинде СССР менен Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы өнөктөштүккө аяр мамиле кылуунун маанисин" белгилегенин билдирди.
Ушаковдун айтымында, тараптар украин-орус согушун да талкуулады. Трамп согуштук аракеттерди тез арада токтотууга көсөктөшүүгө, конфликтти жөнгө салуу жолдорун издөөгө даярдыгын айткан. Путин Орусиянын армиясы чабуулду улантып жатканын билдирген.
Шерине