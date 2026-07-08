УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Уранбек Шадыбеков эки айга камалды

Бишкектин Биринчи май райондук соту Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) төрагасынын мурдагы орун басары – атайын кызматтын Киберкоопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун экс-директору Уранбек Шадыбековду 2-сентябрга чейин камакка алды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматта айтылгандай, шектүүнү камакка алууну тергөөчү өтүнгөн.
Соттун билдирүүсүнөн Уранбек Шадыбековго Кылмыш-жаза кодексинин 336-беренеси (Коррупция) менен айып тагылганы белгилүү болду.
Уранбек Шадыбеков менен атайын кызматтын буга чейинки төрт кызматкери кармал күн мурун маалым болгон. Алар Аскердик прокуратурада 6-июлдун кечинде суракка алынып, 7-июлда убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Уранбек Шадыбеков ушул жылдын февраль айында Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары – Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткондон кийин кызматка келген. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, Шадыбеков кайра 8-июнда кызматтан алынган.
Февраль айында Ташиевдин ордуна УКМКнын төрагасы болуп бекиген Жумгалбек Шабданбеков да 30-июнда кайра кызматтан алынган. "Ынтымак Ордо" мунун себебин анын башка кызматка өткөнү менен түшүндүрүп, кайсы ишке барганын тактаган эмес.
Президент чыгарган тескемеге ылайык, 30-июнда башкы прокурор Максат Асаналиев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. (ErN)
Шерине