Ташиев кызматтан кетти. Ага эмне себеп болду?

Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп Жумгалбек Шабданбеков дайындалды.
Президенттик жарлыгында Жапаров Баш мыйзамдын "70-беренесинин 1-болугунун 4-пунктуна, 71-беренесине ылайык Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордунан бошотулганы айтылат.
Бул беренелерге ылайык, президент өз демилгеси же Жогорку Кеңеш, Улуттук курултайдын мүчөлөрүнүн сунуштарынын негизинде өкмөт мүчөсүн жумуштан алууга укугу бар экени жазылган. Буга чейин парламент менен курултайдан Ташиевге байланыштуу сунуш түшпөгөнүн эске алганда бул президенттин өз демилгеси болгонун айтууга болот.
Президент Садыр Жапаров бул тууралуу кыска комментарий берип, бул чечимди “мамлекеттик түзүмдөр ортосунда биримдикти чыңдоо аракети” деп баалады. Бул тууралуу “Азаттыкка” президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
“Президент Садыр Нургожоевич бул чечими боюнча кыскача эле: “Эң биринчи кезекте мамлекетибиздин кызыкчылыгында, коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүнүп-жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым”, - деди".
УКМКнын төрагасы азырынча комментарий бере элек. Бирок анын жанында жүргөн ишенимдүү булактар "Азаттыкка" Ташиев кызматтан алынганын чет өлкөдөн укканын, бул чечим ал үчүн күтүүсүз болгонун билдирди.
Ушул тапта Ташиев Германиянын Мүнхен шаарында медициналык дарыланууда экенин "Азаттык" Кыргызстандын Европадагы элчиликтеринин биринен тактады.
Өлкөдөгү "№2 киши, "Доссекретарь"
58 жаштагы Камчыбек Ташиев мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, «Ата Журт», «Республика - Ата Журт», «Мекенчил» саясий партияларынын теңтөрагасы катары иштеп келген.
Садыр Жапаров 2020-жылдын Октябрь окуясынан кийин абактан чыгып, алгач премьер-министрликке бекиген. Кийин президент болуп шайланган. Ал бийликке келери менен Ташиевди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кылып дайындаган. Ал учурда Ташиев досу Жапаровду абактан чыгарып, өлкө башчылыкка алып келгенин айткан.
Учурда Германиядагы Кыргызстандын элчиси, депутат Өмүрбек Текебаев парламент жыйынында Жапаровду досу "саясий Олимптин чокусуна жеткиргенин" белгилеп, Ташиевдин тарых алдындагы жоопкерчилиги Садыр Жапаровдукунан кем эмес экендигин айткан.
«Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын «доссекретарь» деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү, сөгүш берип, жумуштан бошотсоң болот эле. «Доссекретарды» алмаштыра, кутула албайсың. Буга чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдун трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колуна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору жана туугандары көргөндүгүндө болгон. Аларды аңга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул, Садыр Нуркожоевич, сизге, сиздин командага чоң сабак болушу керек. Ошондуктан, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Нуркожоевичтикинен тарых алдында кем эмес, балким, андан да жогору».
Андан бери Ташиев атайын кызматты жетектөө менен өлкөдөгү коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш баштаган бир нече тармакта көзөмөлдөп келген. Саясий чөйрөдө Ташиевдин таасири өтө күчтүү болуп, бейрасмий номери экинчи адам деп айтылып келет.
Бул убакыт аралыгында Жапаров-Ташиев тандеми боюнча ар кыл талкуулар жүрүп, ал учурда эки саясатчы мамилеси мыкты экенин айтып келишкен. Акыркы жолу быйыл жыл башында Жапаровдун беш жылдыгына арналган даректүү тасмада Ташиев президент менен мамилеси абдан жакшы экенин айткан жайы бар.
Бирок бул кадрдык жүрүш соңку учурдагы президенттик шайлоону эртелей өткөрүүгө байланыштуу талкуулар күчөгөн учурга туш келди.
Президенттик шайлоо боюнча талкуу күчөгөн маалдагы отставка
9-февралда өлкөдөгү аттуу-баштуу 75 адамдын аты жазылган кайрылуу тараган. Алар учурдагы бийликти шайлоону тез арада өткөрүүгө чакырган.
Кайрылуу президент Садыр Жапаров меннен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбек уулуна багытталган.
Анда эң башкысы өлкөдө туруктуулук орногону, коңшулар менен чек ара маселеси чечилип, уюшкан кылмыштуу топ түп-тамыры менен жок болгону белгиленген.
Ал эми өлкөнүн мындан ары өнүгүшүнө мамлекеттик карыздын өсүшү, кымбатчылык жана жумушсуздук кедергисин тийгизип жатканы, Кыргызстанды өнүктүрүүгө жаңы стимул керек экени айтылат.
Кайрылууда соңку учурда президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча эки ача пикир бар экенине көңүл бурушкан:
"Жогоруда белгилеген өлкө алдыдагы чакырыктарды жана президенттик шайлоого байланышкан талаштарды эске алуу менен, сиздерге өлкө президенти жана Жогорку Кеңештин төрагасы катары мүмкүн болушунча тез арада жаңы президенттик шайлоону өткөрүү демилгесин көтөрүүнү сунуштайбыз жана чакырабыз. Мындай кадам ар кандай талаш-тартыштардын, кошумча түшүндүрмөлөрдүн, коомдук бөлүнүп-жарылуулардын жана мүмкүн болгон Конституциялык сотко кайрылуулардын алдын алат деп ишенебиз", - деп айтылат кайрылууда.
Бирок айрым эксперттер мындай аракеттер тегин жерден чыгышы мүмкүн эмес экенин белгилешет. Саясат таануучу Эмилбек Жороев буларга токтолду:
“Өзгөчө саясатта жүргөн кишилер мындай кайрылуу жасаганда артында эч кандай саясат жок деп ойлогондук ашкере жөнөкөйлүк болуп калмак. Мунун артында саясий ой-максат болгону айкын. Бирок ал сөзсүз деструктивдүү саясатпы же кандайдыр бир нукка бурулушубуз керек, жолго түшүүбүз керек деген ой барбы, анысын так айтуу кыйын болуп турат. Кайрылуу катында “жетишкендиктер менен кошо кемчиликтер бар жана аны карап туруп конституциялык деңгээлде талаштуу кырдаалдын орун алгандыгы жана ал кандайдыр бир легитимдүүлүккө, саясий туруктуулукка шек келтирип койбосун деген максатта кайрылып жатабыз” деп жазылган. Мындай маселе буга чейин да, айрыкча акыркы кездерде сүйлөшүлүп жатты эле”.
2021-жылы кабыл алынган Конституция боюнча Кыргызстанда президент беш жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам эки мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт. Садыр Жапаров 2021-жылы 10-январдагы президенттик шайлоодо утуп чыгып, 28-январда расмий ишке кирген. Президенттик шайлоо өткөн учурда мурдагы Конституция иштеп турган. Ал Баш мыйзамда “президент алты жылга бир эле мөөнөткө шайлана алат” деп жазылган.
Былтыр Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, кезектеги президенттик шайлоо 2027‑жылдын 24‑январына (январдын төртүнчү жекшембиси) белгиленген. Учурдагы президент Садыр Жапаров кийинки шайлоого катышары буга чейин айтылган. Бирок соңку президенттик шайлоону эртелей өткөрүү боюнча сунуш жана талкуулар бул өнөктүктө күтүүсүз жагдайлар болобу деген суроолорго жем таштоодо.
Шерине