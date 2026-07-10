Зеленский Вишневоедогу жарылууга жол бергендер жазага тартыларын айтты

Украинанын президенти Владимир Зеленский Вишневое шаарындагы ок-дары кампасында жарылуудан кийин күнөөлүүлөр жоопко тартыларын жана "Укроборонпром" мамлекеттик концернинде кадрдык өзгөрүүлөр болорун жарыялады.
"Үрөй учурган кырдаал. Вишневоедо ок-дары кампасы бар болчу, душман бул кампага сокку урганда адамдар жабыркап, жоготуулар көп болду. Көңүл айтам... Бирок жөн гана сооротуу жетишсиз, ошондуктан Украинанын Коопсуздук кызматынан, Ички иштер министрлигинен жана Башкы прокуратурадан бардык маалыматтарды алдым. Кылмыш иши козголду, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат жана албетте, "Укроборонпромдо" өзгөрүүлөр болот. Анткени бул кампа "Укроборонпромдун" ишканаларынын бирине таандык болчу", - деди Зеленский 9-июлда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып.
6-июлга караган түнү Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагына ар кандай типтеги аба, жердеги жана деңиз базасындагы ракеталар, дрондор менен жапырт сокку урган. Жалпы 68 ракета жана 351 учкучсуз учак учурулуп, негизги бута Киев болгону кабарланды.
Облустук аскердик администрациянын маалыматында, чабуулдан Киев облусунун төрт району: Буча, Бровары, Борисполь жана Вышгород райондору жабыркаган. Киев облусунда 6-июлдагы соккунун кесепетинен тогуз адам каза болуп, 50дөн ашыгы жараат алган.
Эң чоң кыйроолор соккудан кийин ири жарылуу (детонация) орун алган Вишневое шаарында катталды. Кампага чектеш көчөлөрдүн тургундары коопсуз жайларга эвакуацияланды.
Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабы жарылуу болгон объект өлкөнүн Куралдуу күчтөрүнүн карамагында болбогонун билдирди. Украинанын президенти Коопсуздук кызматына жана чалгындоо кызматына детонациянын себептерин аныктоону тапшырды.
Орусиянын Коргоо министрлиги ал убакта Киев облусунун Вишневое шаарындагы күйүүчү-майлоочу майлардын кампасына ("Нефтеэкспериментальное КП"), зениттик-ракеталык системаларды жана авиациялык техника үчүн тетиктерди чыгарып, техникалык тейлөө жана оңдоо иштерин жүргүзгөн Жуляндагы "Визар" машина куруу заводуна сокку урулганын жарыялаган.
Мекеме бул соккунун кесепетинен дагы бир жолу жарылуу болгонун билдирген.
Шерине