Бишкекте окуучуну тебелеп кеткен айдоочунун күбөлүгү жок экени аныкталды

Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев муниципалдык автобустун катышуусунда адам өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты.
“Бишкек шаардык транспорт” муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, №34 каттамын тейлеген Zhong Tong үлгүсүндөгү автобустун айдоочусу Рыскулов көчөсүнөн Жаш Гвардия бульварына бурулуп жатып, жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп жаткан баланы сүзүп кеткен. Алган оор жарааттарынан улам бала окуя болгон жерде каза болгон.
Айдоочу 2023-жылдын сентябрь айында жарактуу айдоочулук күбөлүгү менен жумушка кабыл алынганы аныкталган. 2026-жылдын январь айында ал транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратылган. Ал бул фактыны жумуш берүүчүдөн жашырып, ички текшерүүлөр учурунда айдоочулук күбөлүгүнүн жасалма көчүрмөсүн көрсөтүп жүргөн. Мындан тышкары сотто ишти кароо учурунда айдоочу убактылуу жумушсуз экенин айткан, буга байланыштуу унаа башкаруу укугунан ажыратылгандыгы тууралуу маалымат ишканага жиберилген эмес.
Мэр Айбек Жунушалиев буга чейин жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун жогорулатуу боюнча бир катар чаралар көрүлгөндүгүн, анын ичинде айдоочулар үчүн план системасын жоюу, жүрүү акысын төлөөнүн альтернативдик ыкмаларын киргизүү жана эмгек тартибин сактоону күчөтүү боюнча иштер аткарылгандыгын баса белгиледи.
Шаар башчысы жооптуу кызмат адамдарынын ишин кескин сынга алып, каттамга чыгардын алдында медициналык жана техникалык кароодон өткөрүү менен катар айдоочулардын күбөлүктөрүнүн жарактуулугун да үзгүлтүксүз текшерүү зарыл экенин белгиледи.
Жыйындын жыйынтыгы боюнча үч күндүн ичинде кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, болгон окуянын себептери аныктап, жооптуу адамдардын чөйрөсү белгилөө тапшырмасы коюлду. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча күнөөлүүлөр ээлеген кызматтарынан бошотууга чейин жоопкерчиликке тартылат. Кызматтык териштирүүнүн материалдары укук коргоо органдарына укуктук баа берүү үчүн берилет.
Автобус окуучуну тебелеп кеткен окуя 13-июль, таңкы саат 9:00дө катталган. 9 жаштагы окуучу өзүнө келе албай жан берген. Жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголуп, иликтөө башталган. Б.М. аттуу айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. (ErN)
Шерине