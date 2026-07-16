Кыргызстанда калктын саны 7,4 миллионго жетти

Кыргызстандын калкынын саны 2026-жылдын башына карата 7 миллион 404 миң адамды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди.
Шаар калкынын үлүшү 41,7%дан 42,3%га чейин көбөйгөн, ал эми айыл калкынын үлүшү төмөндөп, 57,7%ды түздү.
2025-жылы калктын санынын өсүү темпи мурунку жылдагыдай эле деңгээлде калып, 1,7% болду.
Калктын өсүү көрсөткүчү Бишкек жана Ош шаарларында (тиешелүүлүгүнө жараша 2,8% жана 2,6%) жана Баткен облусунда (1,8%) эң жогору белгиленди. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Ысык-Көл жана Нарын облустарында (тиешелүүлүгүнө жараша 0,8% жана 0,4%) катталды.
2026-жылдын башында Кыргызстандын калкы 7 миллион 281 миң болчу. (ErN)
Шерине