“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
Акын Аскат Жетиген абак кызматкерлери соттолгон адамдарды ур-тепкиге алып жатканын айтып, кат жазды. Жаза аткаруу кызматы муну четке какты. АКШ Ирандын аскердик буталарына сокку урду. Өз кезегинде Тегеран Иордания жана Кувейттеги базаларга чабуул койгонун маалымдады. Испания футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Финалда испандар Англия – Аргентина беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 13, 2026
Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
-
Июль 10, 2026
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
-
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
-
Шерине