Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 23:52

Бүгүн Азаттыкта

“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты

“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
Embed
“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты

No media source currently available

0:00 0:22:32 0:00
Түз линк

Акын Аскат Жетиген абак кызматкерлери соттолгон адамдарды ур-тепкиге алып жатканын айтып, кат жазды. Жаза аткаруу кызматы муну четке какты. АКШ Ирандын аскердик буталарына сокку урду. Өз кезегинде Тегеран Иордания жана Кувейттеги базаларга чабуул койгонун маалымдады. Испания футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Финалда испандар Англия – Аргентина беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG