Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
14-Июль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:24

Бүгүн Азаттыкта

Атамбаев абактагы шартка нааразы, Султанбеков ачык сотту талап кылды

Атамбаев абактагы шартка нааразы, Султанбеков ачык сотту талап кылды
Embed
Атамбаев абактагы шартка нааразы, Султанбеков ачык сотту талап кылды

No media source currently available

0:00 0:20:05 0:00

Экс-депутат Шайырбек Ташиев 16-сентябрга чейин камакта калды. Ага “Коррупция” беренеси менен айып коюлуп, 1-апрелде кармалган. Камакта жаткан Темирлан Султанбеков соттун ачык өтүшүн талап кылууда. Мурдагы президенттин уулу Кадыр Атамбаев болсо кыйноого кабылганын билдирди. Түркияны өзгөрткөн 10 жыл. Ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин 100 миңден ашуун киши соттолду, миллиондой киши суракка тартылды, Эрдогандын бийлиги бекемделди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG