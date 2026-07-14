Атамбаев абактагы шартка нааразы, Султанбеков ачык сотту талап кылды
Экс-депутат Шайырбек Ташиев 16-сентябрга чейин камакта калды. Ага “Коррупция” беренеси менен айып коюлуп, 1-апрелде кармалган. Камакта жаткан Темирлан Султанбеков соттун ачык өтүшүн талап кылууда. Мурдагы президенттин уулу Кадыр Атамбаев болсо кыйноого кабылганын билдирди. Түркияны өзгөрткөн 10 жыл. Ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин 100 миңден ашуун киши соттолду, миллиондой киши суракка тартылды, Эрдогандын бийлиги бекемделди.
Чыгарылыштар
-
Июль 13, 2026
Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
-
Июль 10, 2026
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
-
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
-
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
Шерине