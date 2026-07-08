Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:32

Бүгүн Азаттыкта

Кыргызстан кара майды кайдан алат?

Кыргызстан кара майды кайдан алат?
Embed
Кыргызстан кара майды кайдан алат?

No media source currently available

0:00 0:22:27 0:00
Түз линк

Бишкекте 190го жакын адам менен бараткан учактын кырсыктаганы кыргыз авиациясындагы коопсуздук маселесин көтөрдү. Өзбекстан Кыргызстанга күйүүчү-майлоочу май сатууга макул болду, эми кыргыз өкмөтү Казакстандан жооп күтүүдө. Ирандын Ормуз кысыгындагы жарандык кемелерге чабуул койгонуна жооп катары, америкалык аскерлер Ирандагы объекттерге сокку урду.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG