Кыргызстан кара майды кайдан алат?
Бишкекте 190го жакын адам менен бараткан учактын кырсыктаганы кыргыз авиациясындагы коопсуздук маселесин көтөрдү. Өзбекстан Кыргызстанга күйүүчү-майлоочу май сатууга макул болду, эми кыргыз өкмөтү Казакстандан жооп күтүүдө. Ирандын Ормуз кысыгындагы жарандык кемелерге чабуул койгонуна жооп катары, америкалык аскерлер Ирандагы объекттерге сокку урду.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
-
-
Шерине