Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
2-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 19:40

Бүгүн Азаттыкта

Кара май кризиси: Кыргызстан алты өлкө менен сүйлөшүп жатат

Кара май кризиси: Кыргызстан алты өлкө менен сүйлөшүп жатат
Embed
Кара май кризиси: Кыргызстан алты өлкө менен сүйлөшүп жатат

No media source currently available

0:00 0:17:01 0:00
Түз линк

Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынды. “Ынтымак Ордо” соңку кадрдык жүрүштүн себебин түшүндүргөн жок. Орусияда бензин кризиси тереңдеп баратат.

Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынды. “Ынтымак Ордо” соңку кадрдык жүрүштүн себебин түшүндүргөн жок. Орусияда бензин кризиси тереңдеп баратат. Анын таасири Кыргызстанда да сезиле баштады. Футбол боюнча Дүйнө чемпионатынын эмки бөлүгүнө иргелип алгандарга Франция, Норвегия жана Мексика кошулду. Бүгүн плейофф оюндары уланмакчы.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG