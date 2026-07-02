Кара май кризиси: Кыргызстан алты өлкө менен сүйлөшүп жатат

Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынды. “Ынтымак Ордо” соңку кадрдык жүрүштүн себебин түшүндүргөн жок. Орусияда бензин кризиси тереңдеп баратат. Анын таасири Кыргызстанда да сезиле баштады. Футбол боюнча Дүйнө чемпионатынын эмки бөлүгүнө иргелип алгандарга Франция, Норвегия жана Мексика кошулду. Бүгүн плейофф оюндары уланмакчы.
Чыгарылыштар
-
-
-
-
-
Июнь 24, 2026
Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?
-
Июнь 23, 2026
“Ширшов” коомдук фонду эмне менен алектенет?
Шерине