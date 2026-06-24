Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 19:46

Бүгүн Азаттыкта

Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?

Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?
Embed
Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?

No media source currently available

0:00 0:21:38 0:00
Түз линк

Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо келерки жылы 27-январда болот. Бул туурасында билдирген парламент спикери бүгүн кайрадан "75чилердин катынын" тобокелдигине токтолду. Кыргызстанда бензиндин кымбаттап, аны тамак-аштын баасы да ээрчип баратат. Эл кандай күн көрүп жатат? Оогандык качкындар үйүнө кайтабы? Талиптердин Европага визити жана оогандык мигранттарды мекенине күчтөп кайтаруу демилгеси укук коргоочу активисттердин нааразылыгын жаратты.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG