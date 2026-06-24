Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?
Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо келерки жылы 27-январда болот. Бул туурасында билдирген парламент спикери бүгүн кайрадан "75чилердин катынын" тобокелдигине токтолду. Кыргызстанда бензиндин кымбаттап, аны тамак-аштын баасы да ээрчип баратат. Эл кандай күн көрүп жатат? Оогандык качкындар үйүнө кайтабы? Талиптердин Европага визити жана оогандык мигранттарды мекенине күчтөп кайтаруу демилгеси укук коргоочу активисттердин нааразылыгын жаратты.
Чыгарылыштар
-
Июнь 23, 2026
“Ширшов” коомдук фонду эмне менен алектенет?
-
-
Июнь 19, 2026
Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
-
Июнь 18, 2026
“75чилер иши”: Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги кандай?
-
Июнь 17, 2026
Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
-
Июнь 16, 2026
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
Шерине