Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
17-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 22:36

Бүгүн Азаттыкта

Бишкек соту Имамидин Ташовду сегиз жылга кести

Бишкек соту Имамидин Ташовду сегиз жылга кести
Embed
Бишкек соту Имамидин Ташовду сегиз жылга кести

No media source currently available

0:00 0:21:42 0:00
Түз линк

Адаттан тыш аптаптан улам Америка, Европа, Азияда токойлор өрттөнүп жатат. Коңшу Казакстанда да токойдо өрт чыгып, 220 киши эвакуацияланды. Шаардык сот ишкер Имамидин Ташовду 8 жылга кести. Эки жарым жылдай камакта жаткан ишкер кыйноого кабылганын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган. Ажырашкандан кийин аялын өлтүрүп салган адам өмүр бою абакка кесилди. 47 жаштагы мугалим Жибек Урустемованы былтыр Бишкектеги батиринде мурдагы күйөөсү тапанча менен атып салган.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG