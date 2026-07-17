Бишкек соту Имамидин Ташовду сегиз жылга кести
Адаттан тыш аптаптан улам Америка, Европа, Азияда токойлор өрттөнүп жатат. Коңшу Казакстанда да токойдо өрт чыгып, 220 киши эвакуацияланды. Шаардык сот ишкер Имамидин Ташовду 8 жылга кести. Эки жарым жылдай камакта жаткан ишкер кыйноого кабылганын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган. Ажырашкандан кийин аялын өлтүрүп салган адам өмүр бою абакка кесилди. 47 жаштагы мугалим Жибек Урустемованы былтыр Бишкектеги батиринде мурдагы күйөөсү тапанча менен атып салган.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 15, 2026
“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
-
-
Июль 13, 2026
Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
-
Июль 10, 2026
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
-
Шерине