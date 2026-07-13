Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Июль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 20:28

Бүгүн Азаттыкта

Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?

Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
Embed
Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?

No media source currently available

0:00 0:24:36 0:00
Түз линк

Акын Аскат Жетиген абактан кат жазып, саламаттыгы начарлап кеткенин кабарлады. Жаза аткаруу кызматы муну четке кагып, анын саламаттыгы канааттандырарлык экенин билдирүүдө. АКШ өткөн түнү Иранга абадан сокку урду. Вашингтон муну Ормуз кысыгы аркылуу өткөн соода кемелерине жасалган чабуулдарга жооп деп түшүндүрдү. Кыргызстанда алдыдагы төрт күн адаттан тыш ысык болуп, абанын табы 40 градустан ашаары эскертилди. Адистер жарандарды бул күндөрү этият болуп, ачык жерде жүрбөөгө кеңеш берди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG