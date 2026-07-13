Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
Акын Аскат Жетиген абактан кат жазып, саламаттыгы начарлап кеткенин кабарлады. Жаза аткаруу кызматы муну четке кагып, анын саламаттыгы канааттандырарлык экенин билдирүүдө. АКШ өткөн түнү Иранга абадан сокку урду. Вашингтон муну Ормуз кысыгы аркылуу өткөн соода кемелерине жасалган чабуулдарга жооп деп түшүндүрдү. Кыргызстанда алдыдагы төрт күн адаттан тыш ысык болуп, абанын табы 40 градустан ашаары эскертилди. Адистер жарандарды бул күндөрү этият болуп, ачык жерде жүрбөөгө кеңеш берди.
Чыгарылыштар
-
Июль 10, 2026
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
-
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
-
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
Шерине