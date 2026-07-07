Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
7-Июль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:10

Бүгүн Азаттыкта

Германия: Мыйзамсыз миграцияга аралашкан өзбектер кармалды

Германия: Мыйзамсыз миграцияга аралашкан өзбектер кармалды
Embed
Германия: Мыйзамсыз миграцияга аралашкан өзбектер кармалды

No media source currently available

0:00 0:20:18 0:00
Түз линк

Бишкекте Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Уранбек Шадыбеков жана мекеменин буга чейинки төрт кызматкери кармалды. Ал тапта Улуттук коопсуздук комитет Баткендеги “Кадамжай” жана “Чечме” бекеттеринде “пара алууга” айыптап чек арачылар баш болгон 41 кишини кармады. “Альфа” тобунун кызматкерлери катышкан операцияда ок атылганы айтылууда. Киевге жасалган соңку ири чабуулдан курман болгондордун саны өсүп, уранды алдынан адамдар изделүүдө. Бул арада Украина Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү эң ири заводдорунун бирине сокку урду.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG