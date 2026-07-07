Германия: Мыйзамсыз миграцияга аралашкан өзбектер кармалды
Бишкекте Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Уранбек Шадыбеков жана мекеменин буга чейинки төрт кызматкери кармалды. Ал тапта Улуттук коопсуздук комитет Баткендеги “Кадамжай” жана “Чечме” бекеттеринде “пара алууга” айыптап чек арачылар баш болгон 41 кишини кармады. “Альфа” тобунун кызматкерлери катышкан операцияда ок атылганы айтылууда. Киевге жасалган соңку ири чабуулдан курман болгондордун саны өсүп, уранды алдынан адамдар изделүүдө. Бул арада Украина Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү эң ири заводдорунун бирине сокку урду.
Чыгарылыштар
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
-
-
-
Шерине