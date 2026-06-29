Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 19:55

Бүгүн Азаттыкта

Прокурор Ташиев баштаган айыпталуучуларга тогуз жыл сурады

Прокурор Ташиев баштаган айыпталуучуларга тогуз жыл сурады
Embed
Прокурор Ташиев баштаган айыпталуучуларга тогуз жыл сурады

No media source currently available

0:00 0:18:01 0:00
Түз линк

“75чилердин каты” боюнча сот отурумунда прокурорлор судьядан шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү сурады. Венесуэлада жер титирөөдөн каза тапкандардын саны бир жарым миң адамга жетти. Маалымат каражаттары 50 миңден көп киши дайынсыз болуп жатканын кабарлоодо. Кыргызстанда күйүүчү майга байланышкан көйгөй күчүндө. Айрым май куюучу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин сатылбай калды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG