Прокурор Ташиев баштаган айыпталуучуларга тогуз жыл сурады
“75чилердин каты” боюнча сот отурумунда прокурорлор судьядан шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү сурады. Венесуэлада жер титирөөдөн каза тапкандардын саны бир жарым миң адамга жетти. Маалымат каражаттары 50 миңден көп киши дайынсыз болуп жатканын кабарлоодо. Кыргызстанда күйүүчү майга байланышкан көйгөй күчүндө. Айрым май куюучу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин сатылбай калды.
Чыгарылыштар
-
-
-
Июнь 24, 2026
Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?
-
Июнь 23, 2026
“Ширшов” коомдук фонду эмне менен алектенет?
-
-
Июнь 19, 2026
Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
Шерине