Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
Украинанын борбору Киевге жасалган чабуулдан 11 киши мүрт кетип, ондогон адам жараат алды. Орусиянын ракеталардын бири Подольск районундагы тогуз кабат үйгө тийип, имарат жарым-жартылай талкаланды. Кыргызстанда буга чейин “массалык башаламандыктар”, “бийликти күч менен басып алуу” айыбы менен соттолгондордун иши кайра каралышы керекпи? Ташиевдерге пробациялык жаза берилип, эркиндикте калышы көп суроолорду жаратууда. Ошто чакан базардын алдында соодагерлер менен дыйкандын урушунан кийин үч адам кармалды. Окуя шаар мэрине чейин жетип, “ур-токмокко кабылдым” деген дыйканга орун берилди.
Чыгарылыштар
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
-
-
-
-
Шерине