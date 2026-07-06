Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
6-Июль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 20:15

Бүгүн Азаттыкта

Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды

Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
Embed
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды

No media source currently available

0:00 0:19:10 0:00
Түз линк

Украинанын борбору Киевге жасалган чабуулдан 11 киши мүрт кетип, ондогон адам жараат алды. Орусиянын ракеталардын бири Подольск районундагы тогуз кабат үйгө тийип, имарат жарым-жартылай талкаланды. Кыргызстанда буга чейин “массалык башаламандыктар”, “бийликти күч менен басып алуу” айыбы менен соттолгондордун иши кайра каралышы керекпи? Ташиевдерге пробациялык жаза берилип, эркиндикте калышы көп суроолорду жаратууда. Ошто чакан базардын алдында соодагерлер менен дыйкандын урушунан кийин үч адам кармалды. Окуя шаар мэрине чейин жетип, “ур-токмокко кабылдым” деген дыйканга орун берилди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG