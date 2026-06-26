Венесуэла: жүздөгөн киши набыт болду, куткаруучулар жетишсиз
Венесуэладагы катуу жер титирөөдө кеминде 235 киши каза тапты. Депутат Нурбек Сыдыгалиев Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Фархат Иминовду жана “Кыргызкөмүр” ишканасынын экс-директору Кайрат Маматовду коррупцияга айыптады. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эскертүүсүнөн кийин Беларус өз аймагындагы орус дрондоруна жардам көрсөткөн жабдууларды өчүрдү.
Чыгарылыштар
-
-
Июнь 24, 2026
Маматалиев "75чилердин катынын" сырын ачтыбы?
-
Июнь 23, 2026
“Ширшов” коомдук фонду эмне менен алектенет?
-
-
Июнь 19, 2026
Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
-
Июнь 18, 2026
“75чилер иши”: Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги кандай?
Шерине