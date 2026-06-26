Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:09

Бүгүн Азаттыкта

Венесуэла: жүздөгөн киши набыт болду, куткаруучулар жетишсиз

Венесуэла: жүздөгөн киши набыт болду, куткаруучулар жетишсиз
Embed
Венесуэла: жүздөгөн киши набыт болду, куткаруучулар жетишсиз

No media source currently available

0:00 0:16:45 0:00
Түз линк

Венесуэладагы катуу жер титирөөдө кеминде 235 киши каза тапты. Депутат Нурбек Сыдыгалиев Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Фархат Иминовду жана “Кыргызкөмүр” ишканасынын экс-директору Кайрат Маматовду коррупцияга айыптады. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эскертүүсүнөн кийин Беларус өз аймагындагы орус дрондоруна жардам көрсөткөн жабдууларды өчүрдү.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG