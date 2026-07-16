Ташиев шайлоого барбай турганын, Жапаровду колдорун билдирди
Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого катышпасын, президент Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдорун жарыялады. Ташиев баш болгон сегиз киши бийликти күч менен басып алууга күнөөлүү деп табылып, бирок пробация жазасы менен эркиндикте калган. Шаардык сот ишкер Имамидин Ташовдун ишин карап жатат. Аны райондук сот былтыр үй-мүлкүн конфискациялоо менен тогуз жылга эркинен ажыраткан. Украинада өкмөт отставкага кетип, жаңы премьер-министр бекиди. Киевде коргоо министрин алмаштырууга каршы нааразылык акциаялары өткөнү кабарланды.
Чыгарылыштар
-
Июль 15, 2026
“Сөгүп, ур-тепкиге алышат”. Абактагы Аскаттын каты
-
-
Июль 13, 2026
Абактагы Алга Кылычевдин абалы кандай?
-
Июль 10, 2026
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
-
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
Шерине