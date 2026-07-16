Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:40

Бүгүн Азаттыкта

Ташиев шайлоого барбай турганын, Жапаровду колдорун билдирди

Ташиев шайлоого барбай турганын, Жапаровду колдорун билдирди
Embed
Ташиев шайлоого барбай турганын, Жапаровду колдорун билдирди

No media source currently available

0:00 0:26:33 0:00
Түз линк

Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого катышпасын, президент Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдорун жарыялады. Ташиев баш болгон сегиз киши бийликти күч менен басып алууга күнөөлүү деп табылып, бирок пробация жазасы менен эркиндикте калган. Шаардык сот ишкер Имамидин Ташовдун ишин карап жатат. Аны райондук сот былтыр үй-мүлкүн конфискациялоо менен тогуз жылга эркинен ажыраткан. Украинада өкмөт отставкага кетип, жаңы премьер-министр бекиди. Киевде коргоо министрин алмаштырууга каршы нааразылык акциаялары өткөнү кабарланды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG