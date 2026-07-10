Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:50

Бүгүн Азаттыкта

Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет

Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
Embed
Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет

No media source currently available

0:00 0:18:34 0:00

Ошто 19 жыл мурун дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ жуккан балдардын энелери акцияга чыкты. Алар бой жеткен балдарын турак жай менен камсыз кылууну талап кылууда. Ирандын мурдагы жогорку лидери аятолла Али Хаменеинин сөөгү төрт айдан кийин жерге берилди. Анын бийлиги репрессиялар, камоолор жана катуу саясий чектөөлөр менен эсте калды. Tez Jet авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. 7-июлда компаниянын учагы күүлөнүп, көтөрүлүп жатканда арткы шассиси сынып кетип, кырсыктаган.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG