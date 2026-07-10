Казак полициясы чек арада машинелерди текшерет
Ошто 19 жыл мурун дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ жуккан балдардын энелери акцияга чыкты. Алар бой жеткен балдарын турак жай менен камсыз кылууну талап кылууда. Ирандын мурдагы жогорку лидери аятолла Али Хаменеинин сөөгү төрт айдан кийин жерге берилди. Анын бийлиги репрессиялар, камоолор жана катуу саясий чектөөлөр менен эсте калды. Tez Jet авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. 7-июлда компаниянын учагы күүлөнүп, көтөрүлүп жатканда арткы шассиси сынып кетип, кырсыктаган.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
-
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
Шерине