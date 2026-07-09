Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:28

Бүгүн Азаттыкта

Казакстан Орусияга "дрон учурган" деген маалыматты төгүндөдү

Казакстан Орусияга "дрон учурган" деген маалыматты төгүндөдү
Embed
Казакстан Орусияга "дрон учурган" деген маалыматты төгүндөдү

No media source currently available

0:00 0:21:52 0:00
Түз линк

Киев орусиялык баллистикалык ракеталардын мизин кантип кайтарат? Трамп Украинага Пэтриот системаларынын ракеталарын чыгаруу үчүн лицензия берилерин айтты. Ал арада Казакстан өз аймагынан Орусияга дрон учурулганы жөнүндө маалыматтарды төгүндөдү. Орус медиасындагы мындай маалыматты “негизсиз жалаа” деп атады. Бишкектен Раззаков шаарына учуп барган “Асман эйрлайнс” авиакомпаниясынын учагы техникалык себептен улам кайрадан борборго кайтууга аргасыз болду. Кыргызстанда бир жумада эле учакка байланыштуу эки окуя катталды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG