Казакстан Орусияга "дрон учурган" деген маалыматты төгүндөдү
Киев орусиялык баллистикалык ракеталардын мизин кантип кайтарат? Трамп Украинага Пэтриот системаларынын ракеталарын чыгаруу үчүн лицензия берилерин айтты. Ал арада Казакстан өз аймагынан Орусияга дрон учурулганы жөнүндө маалыматтарды төгүндөдү. Орус медиасындагы мындай маалыматты “негизсиз жалаа” деп атады. Бишкектен Раззаков шаарына учуп барган “Асман эйрлайнс” авиакомпаниясынын учагы техникалык себептен улам кайрадан борборго кайтууга аргасыз болду. Кыргызстанда бир жумада эле учакка байланыштуу эки окуя катталды.
Чыгарылыштар
-
Июль 08, 2026
Кыргызстан кара майды кайдан алат?
-
-
Июль 06, 2026
Ошто базардагы чырдан кийин үч адам кармалды
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
-
Шерине