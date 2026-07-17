Тажикстан, Иран жана "Талибан" Ооганстан аркылуу транзиттик коридор ачууну макулдашты

Тегеран, Дүйшөмбү жана Кабулдагы "Талибан" кыймылынын өкүлдөрү Ооганстандын аймагы аркылуу өтө турган жаңы транспорттук коридор түзүүгө макулдашты.
Макулдашуу Ирандын Мешхед шаарында өткөн үч тараптуу жолугушууда кабыл алынды.
Ага ылайык, Иран менен Тажикстандын коммерциялык жүктөрү Ооганстандын аймагы аркылуу ташылып, андан ары башка өлкөлөргө жеткирилет.
Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттарына жана талибдердин Транспорт жана жарандык авиация министрлигине таянып «Озоди» радиосу жазды.
Макулдашуунун алкагында Иран келерки айда Ооганстан аркылуу Тажикстанга биринчи жолу жүк алып өтүүнү пландап жатат. Иран бийлиги бул сыноо жаңы маршруттун чыгымдарын жана мүмкүн болгон логистикалык кыйынчылыктарын баалоого мүмкүндүк берерин билдирди.
Тажикстандын өкмөтү азырынча бул келишим боюнча расмий билдирүү жасай элек. Бирок мамлекеттик «Ховар» агенттиги транспорт министринин орун басары Шоиста Саидмуродзода жетектеген делегация Тегеранда Ирандын Жол жана шаар куруу министри Фарзана Садег менен жолукканын кабарлады.
Учурда Тажикстан менен Ирандын ортосундагы жүк ташуулар негизинен Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу ишке ашырылат.
Быйылкы жылдын алгачкы үч айында эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 119,6 миллион долларды түзүп, былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 8% өстү.
Иран негизинен Тажикстанга азык-түлүк, анын ичинде сүт азыктарын, мөмө-жемиш, жашылча, мисте, жаңгак, кант, ошондой эле курулуш материалдары менен жуучу каражаттарды экспорттойт. Ал эми Тажикстан Иранга пахта буласы жана иштетилбеген алюминий жөнөтөт.
Пакистан менен мамилеси начарлагандан кийин талибдердин өкмөтү Ооганстан аркылуу өтүүчү түндүк жана батыш багытындагы альтернативдүү соода жолдорун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп келет.
Ирандык маалымат каражаттары кабарлагандай, тараптар административдик тоскоолдуктарды жоюу, айдоочуларга виза берүүнү жеңилдетүү, чек аралардагы күтүү убактысын кыскартууну да макулдашкан.
Мындан тышкары, сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын Кабул шаарында өткөрүп, узак мөөнөттүү кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун жана транспорттук коридорду ишке ашыруунун практикалык механизмдерин талкуулоо пландалууда.
Шерине