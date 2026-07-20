Футбол: Испания дүйнө чемпиону болду

Финалга чейин испандар бир да оюнда утулган жок. Жарым финалда мелдештеги эң күчтүү саналган Францияны жеңген.
Аргентина бул чемпионатта атаандаштарына жалпы 19 гол киргизип, эң көп гол тепкен курама команда аталды. Бирок финалда Лионель Мессинин жолу болбоду. Натыйжада турнирдин эң мыкты бомбардири деп Франциянын чабуулчусу Килиан Мбаппе (10 гол) табылды. Мбаппе үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Англияга эки гол киргизген. Соңку эки дүйнө чемпионатында тең “Алтын бутса” сыйлыгын алган алгачкы футболчу болду.
Финалдагы жалгыз голду кошумча берилген убакыттын экинчи бөлүгүндө Ферран Торрес тепти. Испания соңку 38 беттешинде жеңилбеген команда катары дагы футбол тарыхында калды. Ал эми Лионель Месси башында турган Аргентина эки жолу катар дүйнө чемпионатынын финалына чыккан команда болду.
Ал эми үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Англия Францияны 6:4 эсеби менен жеңди. Англия жарым финалда Аргентинадан утулуп калган эле.
Футбол боюнча дүйнө чемпионаты 11-июнда башталып, 19-июлга чейин уланды. Чемпионат биринчи жолу үч өлкөдө - АКШ, Канада жана Мексикада өттү. Мурда 32 команда ойносо, бул жолу 48 курама команда ат салышты. (AbA)
Шерине