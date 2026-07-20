Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
20-Июль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 11:15
Жаңылыктар

Футбол: Испания дүйнө чемпиону болду

Испания курама командасы футбол боюнча экинчи ирет дүйнө чемпиону болду. Финалдык беттеш АКШнын Нью-Жерси штатындагы Ист-Ратерфорд шаарчасында жайгашкан “Метлайф” стадионунда өттү. 19-июль, 2026-жыл
Испания курама командасы футбол боюнча экинчи ирет дүйнө чемпиону болду. Финалдык беттеш АКШнын Нью-Жерси штатындагы Ист-Ратерфорд шаарчасында жайгашкан “Метлайф” стадионунда өттү. 19-июль, 2026-жыл

Испания курама командасы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалында Аргентинаны 1:0 эсебинде жеңди. Буга чейин испандар 2010-жылы Түштүк Африкада өткөн дүйнө чемпионатын утушкан эле.

Финалга чейин испандар бир да оюнда утулган жок. Жарым финалда мелдештеги эң күчтүү саналган Францияны жеңген.

Аргентина бул чемпионатта атаандаштарына жалпы 19 гол киргизип, эң көп гол тепкен курама команда аталды. Бирок финалда Лионель Мессинин жолу болбоду. Натыйжада турнирдин эң мыкты бомбардири деп Франциянын чабуулчусу Килиан Мбаппе (10 гол) табылды. Мбаппе үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Англияга эки гол киргизген. Соңку эки дүйнө чемпионатында тең “Алтын бутса” сыйлыгын алган алгачкы футболчу болду.

Лионель Месси башында турган Аргентина эки жолу катар дүйнө чемпионатынын финалына чыкты.
Лионель Месси башында турган Аргентина эки жолу катар дүйнө чемпионатынын финалына чыкты.

Финалдагы жалгыз голду кошумча берилген убакыттын экинчи бөлүгүндө Ферран Торрес тепти. Испания соңку 38 беттешинде жеңилбеген команда катары дагы футбол тарыхында калды. Ал эми Лионель Месси башында турган Аргентина эки жолу катар дүйнө чемпионатынын финалына чыккан команда болду.

Ал эми үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Англия Францияны 6:4 эсеби менен жеңди. Англия жарым финалда Аргентинадан утулуп калган эле.

Футбол боюнча дүйнө чемпионаты 11-июнда башталып, 19-июлга чейин уланды. Чемпионат биринчи жолу үч өлкөдө - АКШ, Канада жана Мексикада өттү. Мурда 32 команда ойносо, бул жолу 48 курама команда ат салышты. (AbA)

Шерине

XS
SM
MD
LG