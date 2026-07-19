Харьков: Орусиянын почта терминалына чабуулу төрт кишинин өмүрүн алды

19-июлда Украинанын Харьков шаарынын четиндеги почта терминалына ракеталык соккунун кесепетинен төрт адам каза болду. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Олег Синегубов билдирди.
Синегубовдун маалыматына ылайык, каза болгондор 24, 45 жана 62 жаштагы жарандар. Дагы 20 адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. Жабыркагандардын үчөө оор абалда. Дарыгерлер алардын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшүп жатышат. Бир нече сааттан кийин Синегубов жаракат алгандардын бири ооруканада каза болгонун маалымдады.
Анын алдында Украина Орусиядагы Wildberries маркетплейсинин Москва жана Тамбов облустарындагы кампаларына чабуул койгон. Анда сегиз адам каза болгон.
Орусиянын Коргоо министрлиги жекшемби күнү Киевге жапырт сокку урулганын, Украинанын борборундагы "Нова пошта" логистикалык компаниясынын терминалы жана Киев облусундагы логистикалык борбор бутага алынганын билдирген.
Орусия Украинага негизсиз кол салган 2022-жылдын февралынан бери күн сайын сокку уруп келет, андан бери бейкүнөө өлгөн кишилер, жараат алгандар миңдеп саналат. Миңдеген киши үй-жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Миңдеген киши жакындарын жоготуп, миңдеген бала жетим калды. Украинанын шаар-кыштактары, инфраструктурасы талкаланды. Киев өзүнө кол салууга жооп иретинде, Орусиянын мунай заводдорун жана башка армияны каржылаган объектилерине сокку уруп келатат. Украин тарап мунай жайларына чабуулдарын быйыл жаздан тарта күчөтүп, Орусиянын өзүндө эле эмес, андан кара май алган өлкөлөрдө да кризис пайда болду.
Америкалык Center for Strategic and International Studies (CSIS) борборунун жаңы маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салгандан бери эки тараптан тең каза болгон жана жараат алган аскерлердин жалпы саны 2 миллиондон ашты.
Изилдөөчүлөрдүн тыянагында, 2026-жылдын биринчи жарымында орус аскерлеринин жоготуулары беш эсеге өскөн.
Шерине