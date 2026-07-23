Блогер сынчыл маанайдагы ырдан кийин суракка чакырылды

Блогер Илияс Чыңгызбек уулу социалдык тармактардагы баракчасына сынчыл маанайда ырынын видеосун жарыялаган соң Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасында кабарлады.
Чыңгызбек уулу мунун алдында 2002-жылкы Аксы окуясына байланыштуу мурдагы президент Аскар Акаевди сынга алып, ал өзүнүн тууганы каза болгонун баяндаган ыр чыгарган. Тасмада ал окуялардын жана Акаевдин сүрөт-видеолору да көрсөтүлгөн. Акын чыгармасында ошондой эле азыркы президент Садыр Жапаровдун чет өлкөлүк инвесторлорго 49-50 жылга жер берүү демилгесин да учкай айтып өткөн.
Блогер кийин ырынын видеосун да, суракка барган видеосун да баракчасынан өчүрүп койду.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Илияс Чыңгызбек уулунун суракка чакырылышы боюнча маалымат тарата элек.
Министрлер кабинети 14-июлда Мамлекеттик менчикте турган жер тилкелерин берүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизип, “президенттин чечими (тапшырмасы) менен улуттук инвестициялык долбоорлорду жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу үчүн капиталдык объектилерди долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо үчүн жеке жана юридикалык жактарга, анын ичинде чет өлкөлүктөргө 50 жылга чейинки мөөнөткө бир жолку төлөмдүн негизинде убактылуу пайдаланууга берүүнү” караган токтом долбоорун сунуштаган. Бул коомдо ар кандай талкууга жем таштаган.
Президент Садыр Жапаров 17-июлда “Кабар” улуттук маалымат агенттигине маек куруп, Жер кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча коомдогу кооптонууларга жооп берген. Ал чет элдик инвесторлорго жерди 49-50 жылга чейин ижарага берүү механизми Кыргызстанда көп жылдан бери колдонулуп келгенин белгилеп, инвестор жерге менчик укугуна ээ боло албай турганын, белгилүү мөөнөткө гана пайдалана ала турганын айткан.
Мамлекет башчы 21-июлда Фейсбуктагы баракчасында пост жазып, чет элдик инвесторлорго жер убактылуу пайдалануу үчүн гана берилерин кайталаган.
2002-жылдын 17-мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, алты киши курман болгон. Нааразы болгон эл ошол кездеги президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана Үзөңгү-Куушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан.
Аксы окуясында Эркиналы Четимбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатымбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиев курман болгон. (ErN)
Шерине