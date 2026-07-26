Токаев Украинадагы согушту токтотуп, тынчтык сүйлөшүүсүнө кайтууну сунуштады

Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Орусиянын лидери Владимир Путин менен Омскиде өткөн жолугушуусунда Украинадагы жаңжалды токтотууну сунуштады.
"Баарын токтотуш керек. Менин көз карашымда болуп жаткандар Орусияда да, Украинада да каршылаштар пайдасына иштеп, табасын кандырып жатат", - деди Токаев "Интерфакс" агенттигине.
Токаев Стамбул келишимине кайтууну сунуштап, ошол эле учурда Украина менен сүйлөшүүлөрдө ортомчу болуудан баш тартты.
"Биз украин элине дайыма урмат-сый менен мамиле кылып келгенбиз. Жаңжалдын табияты көптөр үчүн анын арасында бизге да түшүнүксүз. Мен Аляскада дипломатиялык ийкемдүүлүктү көрсөткөнүңүздү билем. Бул менин жупуну пикирим. Балким, жаңжалды тоңдуруп, "Стамбул макулдашуулары 2.0" форматына кайтуу керектир. Албетте, АКШ баштаган чоң мамлекеттердин кепилдиги астында. Мен ортомчу болуудан баш тартам", - деди Токаев.
Путин буга жооп катары Токаевге "украин багытындагы иштерден кабардар кылууга" убада берди.
Президенттер Касым-Жомарт Токаев менен Владимир Путин 25-июлда Омск шаарына Аймактар аралык кызматташтык форумуна катышуу үчүн келишти. Пленардык жыйын алдында мамлекет башчылары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү.
Украинадагы жаңжалды тоңдуруу сунушу буга чейин да бир нече ирет айтылган. Британия, Франция жана Германия лидерлери Украинадагы жаңжалды тоңдуруп, тынчтык орнотуучу күчтөрдү киргизүүнү сунушташкан.
Путин Орусия өз кызыкчылыктарын эске алуу менен согушту тынчтык жолу менен жөнгө салууга даяр экенин бир нече жолу билдирген. Президент тынчтыктын шарттары катары украин аскерлерин "ДЭР", "ЛЭР", Запорожье жана Херсон облустарынан чыгарууну, Киевдин НАТОго кирүүдөн баш тартуусун жана Орусияга каршы санкцияларды жоюуну атаган.
Бирок президент Владимир Зеленский Украинадагы согушту "тоңдурууга" каршы чыккан. Ал 2024-жылы Франциянын Улуттук ассамблеясынын алдында сүйлөгөн сөзүндө бул согуштук аракеттердеги убактылуу гана тыныгуу болорун жана Орусиянын Украинага каршы "агрессиясын" токтотпой турганын билдирген.
Шерине