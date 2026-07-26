Орусиянын армиясы Киев, Харьков жана Кривой Рогго сокку урду

Орусиянын армиясы 26-июлга караган түнү Украинанын аймагына сокку урду.
Башкалаа Киевдин Шевченков, Соломенск, Деснянск райондору бутага алынганын шаардын мэри Виталий Кличко билдирди.
Шевченков районунда дрондун калдыктары 18 кабаттуу үйгө кулап, 7-8-кабаттарында өрт чыкты. Соломенск районунда дрон сыныктарынан ээн курулушта, Деснянск районунда автоунаалар менен машине токтотуучу жайда өрт чыкты. Үч киши жабыркады. Бири ооруканага жаткырылып, экөө амбулатордук жардам алып чыкты.
Харьковдун мэри Игорь Терехов дрон соккусунан бир киши каза тапканын, жаракат алган алты кишинин экөө балдар экенин билдирди.
Кривой Рогдо учкучсуз учактын чабуулунан курулуш гипермаркетин өрт чалды.
Украинанын Аба күчтөрү билдиргендей, түнү орус армиясы башкарылуучу авиациялык Х-59/69 ракетасын, жети баллистикалык "Искандер-М"/С-400 ракетасын, 100дөн ашуун дрон колдонду.
Орусиянын Коргоо министрлиги Киевде дрон чыгарган, чогултулган жана сакталган ишкана бутага алынганын жарыялады.
Шерине