28-июлдун аба ырайы: айрым аймактарда жаан жаайт

Кыргызгидрометтин билдиришинче, 27-июлда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, суу ташкыны болушу ыктымал.
28-июлда түнкүсүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө: түнкүсүн 15…20°, күндүз 31…36°;
Талас өрөөнүндө: түнкүсүн 11…16°, күндүз 29…34°;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында: түнкүсүн 21…26°, күндүз 34…39°;
Ысык-Көл облусунда: түнкүсүн 11…16°, күндүз 24…29°;
Нарын облусунда: түнкүсүн 8…13°, күндүз 27…32° болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 17…19°, күндүз 33…35° ысыйт.
Чолпон-Ата шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнү 14…16°, күндүз 24…26° жетет.
Кыргызгидрометтин билдиришинче, 27-июлда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, суу ташкыны болушу ыктымал.
Шерине