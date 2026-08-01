Италия мигранттар агымынан улам Испания менен чек арасында көзөмөлдү күчөттү

Италия коомдук коопсуздук чараларынын алкагында Испания менен болгон деңиз жана аба каттамдарында чек ара көзөмөлүн күчөтүп, аны менен Шенген аймагындагы эркин жүрүү тартибине убактылуу чектөө киргизди. Өлкөнүн Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, мындай чечим иммиграция жана чек ара коопсуздугу боюнча комитеттин жыйынынан кийин кабыл алынды.
Сеутадагы окуялардан кийин Европанын бир катар өлкөлөрү Испаниянын аракеттерин сынга алышты. Финляндиянын бийлиги Мадрид Шенген аймагынын тышкы чек арасын талаптагыдай коргой алган жок деп билдирди. Ал эми Даниянын премьер-министри Метте Фредериксен Европа Биримдигин мыйзамсыз миграцияга каршы тез арада чара көрүүгө жана Шенген мейкиндигиндеги чектөөлөрдү кошо алганда бардык мүмкүн болгон жооп чараларын карап чыгууга чакырды.
Испаниянын Сеута анклавына мигранттардын массалык агымы 30-июлда башталган. Акыркы маалыматтар боюнча, чек арадан 60 миң адам, негизинен Марокконун жарандары өткөн. Шаарга сүзүп жетүүгө аракет кылган кеминде 57 адам каза болгон. Испаниянын бийлигинин маалыматына ылайык, 31-июлга карата мигранттардын басымдуу бөлүгү өз ыктыяры менен Марокконун коңшу Фнидек шаарына кайтып кетишкен.
Сеута, ошондой эле Испаниянын дагы бир анклавы болгон Мелилья, Түндүк Африкадагы Испаниянын эгемен аймагы болуп саналат жана Европа Биримдигинин тышкы чек арасына кирет. Бул Европа Биримдигинин Африка менен кургактагы жалгыз чек ара тилкелери болуп, анда мигранттардын массалык түрдө өтүүгө жасаган аракеттери катталып турат. Учурдагы окуя акыркы жылдардагы эң ири кризистердин бири болуп, Европа Биримдигинин ичинде тышкы чек араларды коргоо жана миграциялык саясат боюнча олуттуу пикир келишпестик жаратты.
Шерине