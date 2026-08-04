Орусияда мунай иштетүү көлөмү кескин кыскарды

Орусияда быйыл июль айында мунайды кайра иштетүүнүн орточо суткалык көлөмү 3,6 миллион баррелди түзүп, бул көрсөткүч сезондук нормадан болжол менен үчтөн бирге аз болду. Июль айында, Deutsche Welle жазгандай, өлкөдөгү мунай объектилери кеминде 30 жолу чабуулга кабылды. Бул, расмий эсептөөлөргө караганда, согуш башталгандан бери бир ай ичиндеги экинчи эң жогорку көрсөткүч.
Украинанын соккуларынан мунай иштетүүчү заводдордо өндүрүш 2002-жылдын май айынан берки эң төмөнкү деңгээлге чейин кыскарганын 3-августта Bloomberg агенттиги EA Analytics компаниясынын маалыматтарына таянып кабарлады.
Чабуулга негизинен ири мунай иштетүүчү заводдор, мунай ташуучу танкерлер, ошондой эле деңиз жана куур инфраструктурасы кабылууда.
23-июлда Европа Биримдигинин Орусияга каршы санкцияларынын 21-топтому күчүнө кирген. Бул чаралардын максатынын бири орус бийлигинин мунай сатуудан түшкөн кирешесин кыскартуу экени белгиленген. Еврошаркет мунайдан түшкөн каражатты Москва Украинага каршы согушун каржылоону улантууга жардам берүүдө деп эсептейт.
Орусия коңшусу Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачып, анын аймагын күн сайын дрон жана ракета менен аткылап келатканына бешинчи жыл болуп баратат. Соңку жылдары Орусиянын өзүнүн аймагы да бутага көп алынууда. Украина Орусиядагы чабуулдарга адатта комментарий бербейт, болгону, Москванын согуш машинасын токтотуу үчүн анын мунай жана аскердик продукция чыгаруучу ишканаларын жарактан чыгаруу керек деп эсептей турганын айтып калат.
Шерине