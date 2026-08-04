Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Август, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:08
Жаңылыктар

Кипрде Кыргызстандын жараны бычак жеп, оор абалда ооруканага түштү

Бизди Google'дан табыңыз
Никосия, Кипр. Июль, 2026-жыл. Иллюстрация
Никосия, Кипр. Июль, 2026-жыл. Иллюстрация

Кипрдин борбору Никосия шаарындагы Metropol Market дүкөнүндө 22 жаштагы Жанерке Абдразаковага кол салуу болуп, ал бычак жеди.

Бул тууралуу Казакстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, жараат алган кыз Казакстанда туулган, азыр Кыргызстандын жараны.

Ал 3-августта Ташкынкөй районундагы дүкөндө кол салууга кабылган. Кипр полициясы билдиргендей, шектүү өзүнө да бычак сайган.

Экөө тең ооруканага жеткирилген. Кыздын абалы оор экени кабарланды. Кипрдин маалымат каражаттары шектүү Түркмөнстандын жараны болушу мүмкүн экенин жазышты. Кол салуунун себеби белгисиз.

Кипр полициясы бул окуяны адам өмүрүнө кол салуу катары иликтеп жатат. Окуянын башка жагдайлары такталууда.

Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги маалымат бере элек.

Куржундар

Шерине

XS
SM
MD
LG