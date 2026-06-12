АКШ-Иран:тынчтык келишиминде кандай шарттар бар?

АКШнын президенти Дональд Трамп Жакынкы Чыгыштагы согушту токтотуу тууралуу Иран менен «мыкты келишимге» жетишилгенин, ага дем алыш күндөрдө кол коюлушу ыктымал экенин билдирди. Анын алдында америкалык лидер Ислам жумуриятына каршы ири сокку уруу планын жокко чыгарганын айткан. Ошол эле маалда Ирандын тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Эсмаил Багаи Тегеран келишим боюнча соңку чечимди кабыл ала элек деп билдирди. Үстүбүздөгү аптада аймактагы абал кайрадан чыңалып, тараптар бири-бирине сокку урган.
Шерине