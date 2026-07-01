Алайдагы кылмыш: “Апамды зордуктаган үч киши жазасын алган жок”
Алайлык Кадырбек Жээнбаев үч айылдашы анын апасын зордуктап, бирок жазасыз калганын айтып чыкты. Анын айтымында, зордукталган апасы алган жараатынан улам, окуядан бир ай өтүп каза тапкан. Ал эми үч шектүү абакта 4-6 ай гана отуруп, мунапыстын негизинде эркиндикке чыгышкан. Маркум аялдын уулу шектүүлөр жазасын алсын деп эшик каккылап жүргөнүн, бирок “кылмыштын мөөнөтү өттү” деген негиз менен иш кайра каралбай жатканын айтат. Ал 2003-жылы болгон бул ишти көзөмөлдөп берүүсүн өтүнүп, президент Садыр Жапаровго кайрылды. #azattykproject2026
Чыгарылыштар
-
Июль 01, 2026
Кадрдык жүрүш: УКМК жетекчиси, баш прокурор алмашты
-
-
-
Июнь 27, 2026
"Өңүм грек, дилим кыргыз". Таластык гректер
-
-
Июнь 26, 2026
Зеленскийдин эскертүүсү Лукашенкону жоошутту
Шерине