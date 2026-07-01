Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
2-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 02:32

Эркиндик

Алайдагы кылмыш: “Апамды зордуктаган үч киши жазасын алган жок”

Алайдагы кылмыш: “Апамды зордуктаган үч киши жазасын алган жок”
Embed
Алайдагы кылмыш: “Апамды зордуктаган үч киши жазасын алган жок”

No media source currently available

0:00 0:13:05 0:00
Түз линк

Алайлык Кадырбек Жээнбаев үч айылдашы анын апасын зордуктап, бирок жазасыз калганын айтып чыкты. Анын айтымында, зордукталган апасы алган жараатынан улам, окуядан бир ай өтүп каза тапкан. Ал эми үч шектүү абакта 4-6 ай гана отуруп, мунапыстын негизинде эркиндикке чыгышкан. Маркум аялдын уулу шектүүлөр жазасын алсын деп эшик каккылап жүргөнүн, бирок “кылмыштын мөөнөтү өттү” деген негиз менен иш кайра каралбай жатканын айтат. Ал 2003-жылы болгон бул ишти көзөмөлдөп берүүсүн өтүнүп, президент Садыр Жапаровго кайрылды. #azattykproject2026

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG