Орус аскерлери өткөн түнү Киевге катуу сокку урду. Соңку расмий маалыматка караганда, кеминде 17 кишинин өмүрү кыйылды, ондогону жарадар болду. Жергиликтүү бийлик бардык райондордо кыйроолор болуп, 20дан көп турак жай жарым-жартылай ураганын билдирди. Куткаруучулар аман калгандарды издеп жатышат. Орусия түнкү чабуулга байланыштуу комментарий жасап, аскердик өнөр жай ишканалары аткыланганын билдирди. Москва карапайым кишилер менен эл жашаган үйлөрдү бутага алганын танып келет.
"Фатима диплом алууга жетишпеди". Киевге чабуулдан ондон ашуун өмүр кыйылды
Орусиянын аскерлери өткөн түнү Киевге катуу сокку урду. Соңку расмий маалыматка караганда, кеминде 17 кишинин өмүрү кыйылды, ондогону жарадар болду. Жергиликтүү бийлик бардык райондордо кыйроолор болуп, 20дан көп турак жай жарым-жартылай ураганын билдирди. Куткаруучулар аман калгандарды издеп жатышат.
Шерине