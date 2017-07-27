Мечтаю увидеть Бишкек с роскошными мраморными зданиями

Здравствуйте, зовут меня Назгуль Толобаева, живу и работаю я в итальянском городе Болонье. В рамках конкурса "Азаттыка" хочу поделиться с моими соотечественниками опытом работы по внедрению новых технологий и идей в структуры, институты развития и улучшения экономики нашей страны .

Расскажу вам о благородном камне мраморе, олицетворяющем богатство и мощь. В Древней Греции его называли «камнем богов». В Кыргызстане ему не уделяется достаточного внимания, а зря. Натуральный камень во все времена считался высокопрочным материалом и использовался для облицовки зданий, при отделке интерьеров. Изумительный по красоте натуральный камень отличается высоким декоративным качеством.

Архитекторы и дизайнеры используют гранит и мрамор в качестве основного материала, соборы и уникальные сооружения украшающие исторические места Италии сохранившиеся со времен Древнего Рима сделаны из мрамора, гранита ( кафедральный Миланский собор (Дуомо), Собор Святого Петра в Ватикане и т. д). Даже Тадж Махал - символ любви - был увековечен из мрамора и травертина ( Колизей в Риме построен из травертина).

Декоративная облицовка фасада или уникальные фрески Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля на камне олицетворяли божественную красоту Аполлона, Венеры, Афродиты и главную статую Венеции - крылатого льва, самого Юлия Цезаря и много шедевров, которые спустя много веков радуют и изумляют нас по сей день в музеях и галереях во всех итальянских городах.

По счастливой случайности во время учебы в Болонском университете я попала на практику в компанию" Декормарми", которая занимается декорацией мрамора и из поколения в поколение продает изделия из мрамора во все точки мира. Талантливые дизайнеры создают уникальные изделия из мрамора и натурального камня, реализуя свою творческую фантазию, мозаичные столешницы, подоконники, ступени, фонтаны, вазоны, колонны, скульптуры в античном стиле, которые покоряют сердце любого клиента.

Оборот от продажи мрамора исчисляется в нескольких миллиардах евро. Об Италии пишут как о лидере в камнедобывающей отрасли, уступает она в этом только Китаю. Я знаю , что и в Кыргызстане есть очень много месторождений "камня, олицетворяющего богатство и величие", и только высококачественное оборудование для обработки сырьевого натурального камня и квалифицированные специалисты сумеют отличить итальянский мрамор от кыргызского. Когда говорят о полезных ископаемых, которыми богата наша Родина, то непременно имеют в виду золото, нефть, уголь, газ. Все забыли об одном из самых достойных богатств так называемых нерудных полезных ископаемых, которые обрабатывают открытым способом: мрамор, гранит, сиенит, доломит,офикальцит. В настоящее время производств по резке камня практически нет. Увидев, какими инновационными методами разрезают горы, применяют методику алмазных канатов для окантовки каменных слэбов, горизонтальную и вертикальную резку камня в Италии, я понимаю, почему месторождения уникального облицовочного и поделочного камня в моей в стране заброшены.

В Кыргызстане насчитывается более десятка месторождений. Например, в Арымском, что в долине реки Чичкан, залегает мрамор разной окраски: бордово-коричневый, светло-розовый, салатный, зеленый, малахитовый... Любое декорирование ими плюс фантазия хорошего дизайнера впишут мрамор Кыргызстана в историю планеты, оставит свои следы, как оставили свои древнеримские ремесленники.

Благодаря современным технологиям сегодня на поверхность камня можно нанести любое рельефное изображение, можно получить результат, которого невозможно достичь при ручной обработке камня. И создать предметы, не уступающие по своим художественным характеристикам лучшим образцам классического искусства.

Промышленная обработка мрамора в архитектуре и дизайне - не новшество, но ультрасовременные приложения открывают совершенно новые сценарии и возможности для разработки необычного дизайна. К сожалению добыча и обработка в нашей стране до сих пор происходит по технологиям советских времен, что очень сказывается на его качестве.

В конце своего рассказа поделюсь моим заветным желанием - хочу увидеть Бишкек в новом цвете, с роскошными мраморными зданиями и сооружениями, фонтанами, монументами. Эта моя голубая мечта, которая осуществима и реальна даже сегодня.

Назгуль Толобаева

Блог опубликован в рамках конкурса "Азаттыка" "Сто предложений от соотечественников".