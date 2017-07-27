Каково жить в чешском общежитии?

Перед приездом в Прагу я была уверена, что у меня будет, где жить, потому что в Чехии очень организованная и модернизированная система общежитий.

Каждый вуз имеет свое общежитие. Но студент может жить в любом из других общежитий в Праге. Тут нет жесткой привязки к одному вузу, а цены за проживание примерно одинаковы. Например, я сейчас учусь в Банковском институте, у которого нет своих общежитий. Но я живу в общежитии Швеглова, который принадлежит самому старому и престижному в Чехии Карлову университету. Он владеет 17 общежитиями по всей Чешской Республике. Есть много университетов, предлагающих общежития, в любом из которых я могу жить.

Что касается резервации, то я забронировала себе заранее комнату и оплачиваю за нее ежемесячно онлайн через веб-сайт Карлова университета.

В моем общежитии созданы все условия для удобного проживания студента: быстрый дешевый Интернет, за который я плачу всего 100 крон (280 сомов) в месяц, современная прачечная, общие кабинеты для обучения студентов, кухни со всем оборудованием, душевые кабины и туалеты, которые моются каждый день. Для развлечений здесь имеется тренажерный зал, который стоит 500 крон (1400 сом.) в год, а также зал для игры в пинг-понг, за который я заплатила 50 крон (150 сом.) за год.

В моем общежитии студенты самых разных национальностей мирно уживаются, а также общаются в общей группе в соцсетях, где можно попросить соседей одолжить посуду или кабель для вайфая, который мне, кстати, подарили.

Айгерим Бирназарова

Блог опубликован в рамках конкурса "Азаттыка" "Сто предложений от соотечественников".