Эгемендиктин алгачкы жылдары абройлуу коомдук уюм катары таанылган “Руханият” ассоциациясы он жылдыктын тыныгуудан кийин кайрадан жанданды. Бул тууралуу “Азаттыкка” курган маегинде уюмдун жаңы президенти, Кыргыз эл жазуучусу, драматург Кайрат Иманалиев “Азаттыкка” курган сыябан маегинде билдирди. Драматург ошондой маданияттагы тенденциялар, чыгармачыл интеллигенциянын салмагы, кыргыз театрынын жана драма жанрынын өнүгүшү тууралуу ойлору менен бөлүштү.
“Сынды ачык айткан залкарларды жоктойм”
Эгемендиктин алгачкы жылдары абройлуу коомдук уюм катары таанылган “Руханият” ассоциациясы он жылдыктын тыныгуудан кийин кайрадан жанданды. Бул тууралуу “Азаттыкка” курган маегинде уюмдун жаңы президенти, Кыргыз эл жазуучусу, драматург Кайрат Иманалиев “Азаттыкка” курган сыябан маегинде билдирди.Драматург ошондой маданияттагы тенденциялар, чыгармачыл интеллигенциянын салмагы, кыргыз театрынын жана драма жанрынын өнүгүшү тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Шерине