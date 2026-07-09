“Талкаланган тандемдер, саясаттагы амбиция”. Камчыбек Ташиев баскан жол
Камчыбек Ташиевдин тайманбас оппозициялык саясатчыдан өлкөдөгү эң таасирдүү фигуралардын бирине айланган талаштуу саясий жолу. Ал Ак үйдүн тосмосунан ашып өтүп соттолгон, парламентте бир нече жолу мушташкан, эки жолу президенттикке талапкер болгон. Акыркы беш жылда Кыргызстандын атайын кызматын башкарып, эң чечкиндүү жана каардуу жетекчиге айланды. 2-июлда Бишкектин Биринчи май райондук соту аны “бийликти күч менен басып алуу” беренеси менен күнөөлүү деп таап, төрт жыл абакка кесип, үч жылдык пробация менен эркиндикте калтырды. “Азаттык” 57 жаштагы Камчыбек Ташиевдин саясий сапарына сереп салат.
Шерине