Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Август, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 22:10
Куугунтук курмандыктары

Улуу Үркүн: Суу ордуна кан уурттаган секелек

Улуу Үркүн: Суу ордуна кан уурттаган секелек
Embed
Улуу Үркүн: Суу ордуна кан уурттаган секелек

No media source currently available

0:00 0:47:47 0:00

Кыргызстанда август айынын башында 1916-жылдагы Үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. “Тосор” коому жана “Эсимде” изилдөө платформасы уюштурган жүрүш жылдагыдан узагыраак болуп, төрт күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, кырктан ашуун адамдан турган экспедиция Сары-Мойнок ашуусуна чейин жетти. Жүз тогуз жыл мурда болгон кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Үркүндү эскерип туруу эмне үчүн маанилүү жана эскерүү иш-чаралары кандай форматта жүрүшү зарыл? “Куугунтук курмандыктары” подкастыбызда ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын коноктору ишкер, “Тосор” коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү, тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы.

Кыргызстанда август айынын башында 1916-жылдагы Үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. “Тосор” коому жана “Эсимде” изилдөө платформасы уюштурган жүрүш быйыл жылдагыдан узагыраак болуп, төрт күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, кырктан ашуун адамдан турган экспедиция Сары-Мойнок ашуусуна чейин жетти.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG