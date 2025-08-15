Кыргызстанда август айынын башында 1916-жылдагы Үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. “Тосор” коому жана “Эсимде” изилдөө платформасы уюштурган жүрүш быйыл жылдагыдан узагыраак болуп, төрт күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, кырктан ашуун адамдан турган экспедиция Сары-Мойнок ашуусуна чейин жетти.
Улуу Үркүн: Суу ордуна кан уурттаган секелек
Кыргызстанда август айынын башында 1916-жылдагы Үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. “Тосор” коому жана “Эсимде” изилдөө платформасы уюштурган жүрүш жылдагыдан узагыраак болуп, төрт күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, кырктан ашуун адамдан турган экспедиция Сары-Мойнок ашуусуна чейин жетти. Жүз тогуз жыл мурда болгон кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Үркүндү эскерип туруу эмне үчүн маанилүү жана эскерүү иш-чаралары кандай форматта жүрүшү зарыл? “Куугунтук курмандыктары” подкастыбызда ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын коноктору ишкер, “Тосор” коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү, тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы.
