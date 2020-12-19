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19-Декабрь, 2020 ишемби, Бишкек убактысы 14:32
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Президенттик шайлоо: Талапкерлердин бюллетендеги номуру аныкталды

Борбордук шайлоо комиссиясы.

Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) президенттикке талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу тобу 19-декабрда алардын тизмесин шайлоо бюллетенине киргизүү кезегин аныктаган чүчүкулак өткөрдү.

Анын натыйжасында талапкерлер төмөнкүдөй кезек менен жайгаштырылмай болду:

1. Жапаров Садыр Нургожоевич;

2. Исаев Канатбек Кедейканович;

3. Арстанбек Мыктыбек;

4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

5. Ташов Имамидин Асамидинович;

6. Тагаев Рашид Бакирович;

7. Сегизбаев Абдил Кеңешевич;

8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

9. Касенов Аймен Абдыталипович;

10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

11. Байгуттиев Жеңишбек Сейтбекович;

12. Абакиров Элдар Курманбекович;

13. Асанов Курсан Сатарович;

14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

15. Жээнбеков Равшан Бабырбекович;

16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

17. Толбаев Бабыржан Латиханович;

18. Иманалиев Каныбек Капашович.

Чүчүкулак кармоо жараянына талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук байкоочулар катышты.

10-январда өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер катталган. (NT)

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