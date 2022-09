"Next TVнын" жетекчиси Дүйшөмбиевге өкүм чыгары күтүлүүдө

Бүгүн, 9-сентябрда Бишкектин Биринчи май райондук соту "Next TVнын" жетекчиси Таалай Дүйшенбиевдин ишин кароону улантат. Соттук териштирүүдө Дүйшембиевге сөз берилип, өкүм чыгары күтүлүүдө.



5-сентябрдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу аны жети жылга эркинен ажыратууну сураган. Анда тараптардын жарыш сөзү болуп, кийинки отурум 9-сентябрга белгиленген.



Улуттук коопсуздук комитети (УКМК) март айында аталган телеканалга каршы "улут аралык кастыкты козуткан" деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган, телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган.



Тергөө материалдарында "Next TV" Кыргызстандын Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаганы" жазылган.



Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген.



Соттун алгачкы отуруму 21-июлда өткөн. Анда Дүйшөмбиев коюлуп жаткан айыпты моюнуна албай турганын айткан. Телеканалдын күбө катары көрсөтмө берген эфирдик оператору соттук териштирүүгө себеп болгон маалыматтын жарыяланышына Дүйшөмбиевдин тиешеси бар деп айта албай турганын билдирген.



"Next TV" каналына ээлик кылган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков чет өлкөлөрдүн элчиликтерине жана эл аралык гуманитардык уюмдарга кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатканын, буга Дүйшөмбиевдин абакта отурганы мисал экенин айткан. (КЕ)