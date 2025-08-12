Линктер

12-Август, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:55
"Ататүрк": Үй ээлери паркка акча төлөп берет
Бишкек мэри калаадагы "Ататүрк" паркындагы курулган үйлөр бузулбай, ал жактагы турак-жай ээлери паркты өнүктүрүү үчүн акча берерин билдирди. Мындай мунаса чечим көп жылга созулчу соттошууларды болтурбоо үчүн кабыл алынды. Мэриянын бул чечими коомчулукта талкууга түшүп, башка конуштардагы мыйзамсыз делген үйлөргө тиешелүү болобу деген суроо жаратты. Ушул тапта жер-жерлерде, өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында “кызыл сызыкка” чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар буздурулуп жатат.

