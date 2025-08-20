Эт эмнеге кымбат? Аткаминерлер кармалды
УКМК суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары Самат Насирдинов, Ветеринардык кызматтын директору Улугбек Кожобергенов баштаган бир нече жаран мал-жандыкты экспортко чыгаруудагы коррупциялык схемага шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, июль айында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана эттин баасын турукташтыруу максатында малды экспорттоого квота киргизилген. Азырынча кармалгандардын жакындары, адвокаттары иштин чоо-жайы тууралуу комментарий бере элек.
