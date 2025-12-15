Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
15-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:08

Меладзенин концерти эмнеге өтпөй калды?

Жергиликтүү медиа "Бишкекте ырчы Валерий Меладзенин концерти болбой калды" деген маалымат тарады. Бул тууралуу "Абзац" аттуу орус басылмасына орусиялык медиаменежер Павел Рудченко комментарий берген. "Азаттык" буга байланыштуу Кыргызстандын Маданият министрлигине жана артисттин командасына кайрылып, иштин чоо-жайын тактап көрдү.

